Лукьянова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Лукьянов Родион Исаевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Лукьянова) Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Лукьянов Родион Исаевич
Смерть
Неизвестно