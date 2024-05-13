Лукьянова Анна Трофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Родион Исаевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лукьянов Иван Родионович

Отец ребёнка: Лукьянов Родион Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Лукьянова) Екатерина Родионовна

Отец ребёнка: Лукьянов Родион Исаевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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