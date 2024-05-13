Лукьянова Аксинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Лукьянова) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Клепикова (Лукьянова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хромина (Лукьянова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Лукьянова) Мавра Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно