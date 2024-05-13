Лукьянова Аксинья Федоровна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Аксинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Лукьянова) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Клепикова (Лукьянова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хромина (Лукьянова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Лукьянова) Мавра Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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