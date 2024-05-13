Лукьянов Григорий Степанович 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Григорий Степанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Лукьянов Степан Иванович

Мать: Лукьянова Агрипина Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ушакова (Лукьянова) Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Слугина (Лукьянова) Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дашкова (Лукьянова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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