Лукьянов Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ушакова (Лукьянова) Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Слугина (Лукьянова) Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дашкова (Лукьянова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна
Смерть
Неизвестно