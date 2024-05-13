Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Григорий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ушакова (Лукьянова) Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Слугина (Лукьянова) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дашкова (Лукьянова) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.