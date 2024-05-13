Лукьянова (Федюкина) Феодосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ушакова (Лукьянова) Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Слугина (Лукьянова) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лукьянов Самсон Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дашкова (Лукьянова) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно