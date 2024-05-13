Лукьянова Агрипина Ивановна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лукьянов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Лукьянова) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Лукьянов Иван Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1877
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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