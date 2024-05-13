Лукьянова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Лукьянов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Иванович
Смерть
1877