Пяная (Радько) Ксения (Оксана) Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяная (Радько) Ксения (Оксана) Кодратова

Место рождения

Борщёв, Київська область

Дата рождения

23.01.1898

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1898

Отец: Радько Кодрат Феодотов

Мать: Радько Елена Андреева

Борщёв, Київська область
Крещение
24.01.1898
Борщёв, Київська область
Восприемник (кр. отец) Борис Васильев Кошмов, казак.
Рождение ребёнка
22.03.1920

Дочь: Воронцова Татьяна Свиридовна

Отец ребёнка: Пяный Свирид Пилипович

Селичевка, Київська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пяный Микола Свиридович

Отец ребёнка: Пяный Свирид Пилипович

Селичевка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пяный Свирид Пилипович

Смерть
1970
Селичевка, Київська область
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