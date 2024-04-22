Пяная (Радько) Ксения (Оксана) Кодратова
Место рождения
Дата рождения23.01.1898
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1898
Отец: Радько Кодрат Феодотов
Мать: Радько Елена Андреева
Крещение
24.01.1898
Восприемник (кр. отец) Борис Васильев Кошмов, казак.
Рождение ребёнка
22.03.1920
Дочь: Воронцова Татьяна Свиридовна
Отец ребёнка: Пяный Свирид Пилипович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Пяный Свирид Пилипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970