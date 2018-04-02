Воронцова (Пяная) Татьяна Свиридовна
Место рождения
Дата рождения22.03.1920
Дата смерти02.04.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1920
Бракосочетание
?.04.1941
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1942
Дочь: Попова Тамара Семёновна
Отец ребёнка: Воронцов Семён Данилович
Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.08.1946
Дочь: Воронцова Галина Семёновна
Отец ребёнка: Воронцов Семён Данилович
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.07.1953
Дочь: Воронцова Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Воронцов Семён Данилович
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.2018
Больница (Барышевка?)
Причина смерти: Болезнь | Судя по всему, от потери крови, внутреннее кровотечение (кишечник?). Операцию делать не стали. До этого много дней, около 15, проблемы с ясностью мышления... всё куда-то бежа... Показать все
Похороны
Неизвестно