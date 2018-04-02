Воронцова (Пяная) Татьяна Свиридовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Пяная) Татьяна Свиридовна

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Место рождения

Селичевка, Київська область

Дата рождения

22.03.1920

Дата смерти

02.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1920

Отец: Пяный Свирид Пилипович

Мать: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова

Селичевка, Київська область
Бракосочетание
?.04.1941

Муж: Воронцов Семён Данилович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1942

Дочь: Попова Тамара Семёновна

Отец ребёнка: Воронцов Семён Данилович

Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.08.1946

Дочь: Воронцова Галина Семёновна

Отец ребёнка: Воронцов Семён Данилович

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.07.1953

Дочь: Воронцова Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Воронцов Семён Данилович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Место жительства
Неизвестно
Селичевка, Київська область
Смерть
02.04.2018
Больница (Барышевка?)
Причина смерти: Болезнь | Судя по всему, от потери крови, внутреннее кровотечение (кишечник?). Операцию делать не стали. До этого много дней, около 15, проблемы с ясностью мышления... всё куда-то бежа... Показать все
Похороны
Неизвестно
Селичевка, Київська область
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