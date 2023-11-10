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Воронцов Семён Данилович

Место рождения

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

14.02.1913

Дата смерти

02.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913

Отец: Воронцов Данил Маментович

Мать: Воронцова Елизавета Андреевна

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
?.04.1941

Жена: Воронцова Татьяна Свиридовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1942

Дочь: Попова Тамара Семёновна

Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Свиридовна

Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.08.1946

Дочь: Воронцова Галина Семёновна

Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Свиридовна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.07.1953

Дочь: Воронцова Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Свиридовна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Работа или профессия
Неизвестно
Мичман флота.
Смерть
02.10.1976
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
кладбище Старт
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