Воронцов Семён Данилович
Место рождения
Дата рождения14.02.1913
Дата смерти02.10.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913
Бракосочетание
?.04.1941
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1942
Дочь: Попова Тамара Семёновна
Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Свиридовна
Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.08.1946
Дочь: Воронцова Галина Семёновна
Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Свиридовна
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.07.1953
Дочь: Воронцова Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Воронцова Татьяна Свиридовна
Работа или профессия
Неизвестно
Мичман флота.
Смерть
02.10.1976
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище Старт