Воронцов Данил Маментович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Воронцов Мамент (Мамонт)
Рождение ребёнка
14.02.1913
Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева
Деревня Богданович Теплодубровской волости Ишимского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Пархомцева Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Воронцов Константин Данилович
Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева
Рождение ребёнка
1918
Сын: Воронцов Василий Данилович
Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева
Рождение ребёнка
27.01.1925
Дочь: Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева
Рождение ребёнка
22.10.1927
Дочь: Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно