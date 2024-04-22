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Воронцов Данил Маментович

Место рождения

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Воронцов Мамент (Мамонт)

Мать: не указана

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Воронцов Семён Данилович

Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Деревня Богданович Теплодубровской волости Ишимского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Пархомцева Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Воронцов Константин Данилович

Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева

Рождение ребёнка
1918

Сын: Воронцов Василий Данилович

Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.01.1925

Дочь: Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева

Рождение ребёнка
22.10.1927

Дочь: Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Воронцова Елисавета Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Елисавета Андреева

Смерть
Неизвестно
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