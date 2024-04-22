Воронцова (Кныш) Елисавета Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Кныш) Елисавета Андреева

Место рождения

Бережовка, Чернігівська область

Дата рождения

21.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889 ст.

Отец: Кныш Андрей Романов

Мать: Кныш Матрона Титова

Бережовка, Чернігівська область
1600 год — дата основания села Бережовка. В 1867—1896 гг село было волостным центром Бережовской волости Прилукского уезда Полтавской губернии. Позже село Бережовка было в составе Иваницкой волости т... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Воронцов Семён Данилович

Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Деревня Богданович Теплодубровской волости Ишимского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Пархомцева Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Воронцов Константин Данилович

Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Воронцов Василий Данилович

Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович

Богданы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.01.1925

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович

Рождение ребёнка
22.10.1927

Дочь: Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович

Крещение
22.10.1989 ст.
Бережовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Данил Маментович

Смерть
Неизвестно
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