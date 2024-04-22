Воронцова (Кныш) Елисавета Андреева
Место рождения
Дата рождения21.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1889 ст.
Отец: Кныш Андрей Романов
Мать: Кныш Матрона Титова
1600 год — дата основания села Бережовка. В 1867—1896 гг село было волостным центром Бережовской волости Прилукского уезда Полтавской губернии. Позже село Бережовка было в составе Иваницкой волости т... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1913
Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович
Деревня Богданович Теплодубровской волости Ишимского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Пархомцева Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Воронцов Константин Данилович
Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Воронцов Василий Данилович
Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович
Рождение ребёнка
27.01.1925
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович
Рождение ребёнка
22.10.1927
Дочь: Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Воронцов Данил Маментович
Крещение
22.10.1989 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно