Воронцова (Воронцова) Ольга Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953
Рождение ребёнка
18.05.1979
Сын: Прокопенко Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Прокопенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1983
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Настевич Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
28.10.1984
Сын: Настевич Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Настевич Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно