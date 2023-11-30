Воронцова (Воронцова) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Воронцова) Ольга Семёновна

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

01.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953

Отец: Воронцов Семён Данилович

Мать: Воронцова Татьяна Свиридовна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.05.1979

Сын: Прокопенко Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Прокопенко Михаил Васильевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.04.1983

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Настевич Анатолий Николаевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1984

Сын: Настевич Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Настевич Анатолий Николаевич

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Настевич Анатолий Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Прокопенко Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Михаил Васильевич

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