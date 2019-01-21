Настевич Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настевич Анатолий Николаевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

20.06.1943

Дата смерти

21.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1943

Отец: Настевич Николай Исакович

Мать: Надежда Федоровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1983

Дочь: Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Воронцова Ольга Семёновна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1984

Сын: Настевич Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Воронцова Ольга Семёновна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Ольга Семёновна

Смерть
21.01.2019
Киев, Киевский уезд
Скончался дома, от остановки сердца. Дома была дочь Ирина.
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