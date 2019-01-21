Настевич Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1943
Дата смерти21.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1943
Отец: Настевич Николай Исакович
Мать: Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1983
Дочь: Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Воронцова Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
28.10.1984
Сын: Настевич Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Воронцова Ольга Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2019
Скончался дома, от остановки сердца. Дома была дочь Ирина.