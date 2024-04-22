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Настевич Олег Анатольевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

28.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1984

Отец: Настевич Анатолий Николаевич

Мать: Воронцова Ольга Семёновна

Киев, Киевский уезд
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