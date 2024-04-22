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Настевич Олег Анатольевич
Настевич Олег Анатольевич
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Древо
Место рождения
Киев
, Киевский уезд
Дата рождения
28.10.1984
Пол
Мужской
Отец
Настевич Анатолий Николаевич
1943 г.р.
Мать
Воронцова (Воронцова) Ольга Семёновна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1984
Отец:
Настевич Анатолий Николаевич
Мать:
Воронцова Ольга Семёновна
Киев
, Киевский уезд
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