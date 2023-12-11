Пяный Свирид Пилипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяный Свирид Пилипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 31.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пяный Пилип Иоаннов

Мать: Пяная Параскева Андреева

Рождение ребёнка
22.03.1920

Дочь: Воронцова Татьяна Свиридовна

Мать ребёнка: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова

Селичевка, Київська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пяный Микола Свиридович

Мать ребёнка: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова

Селичевка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова

Смерть
До 31.12.1979
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