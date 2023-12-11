Пяный Свирид Пилипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 31.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пяный Пилип Иоаннов
Мать: Пяная Параскева Андреева
Рождение ребёнка
22.03.1920
Дочь: Воронцова Татьяна Свиридовна
Мать ребёнка: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 31.12.1979