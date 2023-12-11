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Пяная Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Пяный Пилип Иоаннов

Рождение ребёнка
13.12.1894

Дочь: Лукия Пилиповна

Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов

Рождение ребёнка
03.03.1900

Сын: Пьяный Герасим Пилипыч

Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов

Селичевка, Київська область
Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: Луценко Марфа Пилиповна

Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов

Селичевка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прииска (Прасковья) Пилиповна

Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устья Пилиповна

Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пяный Свирид Пилипович

Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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