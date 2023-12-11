Пяная Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1884
Муж: Пяный Пилип Иоаннов
Рождение ребёнка
13.12.1894
Дочь: Лукия Пилиповна
Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов
Рождение ребёнка
03.03.1900
Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: Луценко Марфа Пилиповна
Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прииска (Прасковья) Пилиповна
Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устья Пилиповна
Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пяный Пилип Иоаннов
Смерть
Неизвестно