Луценко (Пяная) Марфа Пилиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Пяная) Марфа Пилиповна

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Место рождения

Селичевка, Київська область

Дата рождения

01.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1902

Отец: Пяный Пилип Иоаннов

Мать: Пяная Параскева Андреева

Селичевка, Київська область
Крещение
02.09.1902
Селичевка, Київська область
Восприемник (кр. отец) Димитрий Андреев Макаренко, крестьянин.
Рождение ребёнка
20.08.1939

Сын: Луценко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Луценко Михаил

Селичевка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Михаил

Смерть
Неизвестно
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