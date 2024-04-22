Луценко (Пяная) Марфа Пилиповна
Место рождения
Дата рождения01.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1902
Отец: Пяный Пилип Иоаннов
Мать: Пяная Параскева Андреева
Крещение
02.09.1902
Восприемник (кр. отец) Димитрий Андреев Макаренко, крестьянин.
Рождение ребёнка
20.08.1939
Отец ребёнка: Луценко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луценко Михаил
Смерть
Неизвестно