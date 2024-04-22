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Пяный Микола Свиридович
Пяный Микола Свиридович
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Древо
Место рождения
Селичевка
, Київська область
Дата рождения
1922
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Пяный Свирид Пилипович
Мать
Пяная (Радько) Ксения (Оксана) Кодратова
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Пяный Свирид Пилипович
Мать:
Пяная Ксения (Оксана) Кодратова
Селичевка
, Київська область
Смерть
1941
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