Пяный Микола Свиридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяный Микола Свиридович

Место рождения

Селичевка, Київська область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Пяный Свирид Пилипович

Мать: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова

Селичевка, Київська область
Смерть
1941
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