Радько Елена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.
Дочь: Радько Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова
Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов
Борщёв, Київська область
Рождение ребёнка
08.01.1901 ст.
Дочь: Радько Василисса
Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов
Рождение ребёнка
1905 ст.
Сын: Радько Петр Кодратов
Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов
Рождение ребёнка
14.09.1909
Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно