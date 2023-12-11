Радько Елена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радько Елена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1896 ст.

Дочь: Радько Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов

Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Пяная Ксения (Оксана) Кодратова

Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов

Борщёв, Київська область
Рождение ребёнка
08.01.1901 ст.

Дочь: Радько Василисса

Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов

Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Радько Петр Кодратов

Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов

Рождение ребёнка
14.09.1909

Сын: Радько Никита Кодратов

Отец ребёнка: Радько Кодрат Феодотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радько Кодрат Феодотов

Смерть
Неизвестно
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