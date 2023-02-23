Фомичева Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фомичев Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Фомичев Терентий Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Фомичев (ветеринарный Фельдшер) Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Фомичев Терентий Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Багрова Мария Фомичева

Отец ребёнка: Фомичев Терентий Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Фомичев Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Фомичев Терентий Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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