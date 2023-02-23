Фомичева Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фомичев Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Фомичев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Багрова Мария Фомичева
Отец ребёнка: Фомичев Терентий Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1877
Сын: Фомичев Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Фомичев Терентий Петрович
Смерть
Неизвестно