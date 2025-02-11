Фомичев Василий Терентьевич
мужской, родился 1857, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.03.1894, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецФомичев Терентий ПетровичНеизвестно г.р.
МатьФомичева Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.03.1894
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область