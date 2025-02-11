Фомичев Василий Терентьевич 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Фомичев Василий Терентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.03.1894, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Фомичев Терентий ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Фомичева Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фомичев Терентий Петрович

Мать: Фомичева Евдокия Дмитриевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.03.1894
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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