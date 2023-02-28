Фомичев Терентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Терентий Петрович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фомичев Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Фомичева Евдокия Дмитриевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Фомичев (ветеринарный Фельдшер) Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Фомичева Евдокия Дмитриевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Багрова Мария Фомичева

Мать ребёнка: Фомичева Евдокия Дмитриевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Фомичев Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: Фомичева Евдокия Дмитриевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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