Фомичев Владимир Терентьевич
мужской, родился 05.07.1877, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецФомичев Терентий ПетровичНеизвестно г.р.
МатьФомичева Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова04.09.1877 г.р.
Дети
Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева25.10.1898 г.р.
(Фомичева) Дарья Владимировна05.03.1909 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомичев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фомичева) Клавдия Владимировна
Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова
Бракосочетание
07.02.1897
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева
Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова
Рождение ребёнка
05.03.1909
Дочь: (Фомичева) Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова
Смерть
Неизвестно