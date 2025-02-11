Фомичев Владимир Терентьевич 05.07.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Фомичев Владимир Терентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.07.1877, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Фомичев Терентий ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Фомичева Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова04.09.1877 г.р.
Дети
Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева25.10.1898 г.р.
(Фомичева) Дарья Владимировна05.03.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1877

Отец: Фомичев Терентий Петрович

Мать: Фомичева Евдокия Дмитриевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомичев Василий Владимирович

Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомичева) Клавдия Владимировна

Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова

Бракосочетание
07.02.1897

Жена: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Коновалова Анастасия Владимировна Фомичева

Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.03.1909

Дочь: (Фомичева) Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Фомичева Елизавета Михайловна Трофимова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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