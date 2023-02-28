Фомичева Елизавета Трофимова
Место рождения
Дата рождения04.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1877
Отец: Трофимов Михаил Арефьевич
Мать: Трофимова Анна Ивановна
Бракосочетание
07.?.1897
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Коновалова Анастасия Фомичева
Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич
Рождение ребёнка
05.03.1909
Дочь: Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Владимировна
Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомичев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич
Смерть
Неизвестно