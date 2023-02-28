Фомичева Елизавета Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомичева Елизавета Трофимова

Фомичева Елизавета Трофимова

avatar

Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

04.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1877

Отец: Трофимов Михаил Арефьевич

Мать: Трофимова Анна Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.?.1897

Муж: Фомичев Владимир Терентьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Коновалова Анастасия Фомичева

Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1909

Дочь: Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Владимировна

Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомичев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Фомичев Владимир Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close