Трофимова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти11.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1877
Дочь: Фомичева Елизавета Трофимова
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Арефьевич
Рождение ребёнка
06.07.1882
Дочь: Волкова Мария Трофимова
Отец ребёнка: Трофимов Михаил Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1892
Причина смерти: чахотка