Трофимова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

11.07.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1877

Дочь: Фомичева Елизавета Трофимова

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Арефьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1882

Дочь: Волкова Мария Трофимова

Отец ребёнка: Трофимов Михаил Арефьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Михаил Арефьевич

Смерть
11.07.1892
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: чахотка
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