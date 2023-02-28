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Трофимов Михаил Арефьевич

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Трофимов Арефий Егорович

Мать: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1877

Дочь: Фомичева Елизавета Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Анна Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1882

Дочь: Волкова Мария Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Анна Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1894

Жена: Трофимова Ефимия Серухова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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