Трофимов Михаил Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Трофимов Арефий Егорович
Мать: Трофимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
04.09.1877
Дочь: Фомичева Елизавета Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1882
Дочь: Волкова Мария Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Анна Ивановна
Бракосочетание
23.?.1894
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно