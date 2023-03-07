Трофимов Арефий Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Трофимов Михаил Арефьевич
Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Трофимов Григорий Арефьевич
Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Савельева Фекла Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ткачева Ирина Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Иванова Ефимия Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кузнецова Домна Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Суркова Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно