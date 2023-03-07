Трофимов Арефий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Арефий Егорович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Егор

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трофимов Михаил Арефьевич

Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Трофимов Григорий Арефьевич

Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Савельева Фекла Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ткачева Ирина Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Иванова Ефимия Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кузнецова Домна Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Суркова Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Анна Семеновна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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