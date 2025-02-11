Савельева Фекла Арефьевна Трофимова
женский, родилась 1865, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецТрофимов Арефий ЕгоровичНеизвестно г.р.
МатьТрофимова Анна Семеновна1837 г.р.
Супруги
Савельев Степан Михайлович1866 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Трофимов Арефий Егорович
Мать: Трофимова Анна Семеновна
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1886
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно