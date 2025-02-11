Савельева Фекла Арефьевна Трофимова 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Савельева Фекла Арефьевна Трофимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1865, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Трофимов Арефий ЕгоровичНеизвестно г.р.
Мать
Трофимова Анна Семеновна1837 г.р.
Супруги
Савельев Степан Михайлович1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Трофимов Арефий Егорович

Мать: Трофимова Анна Семеновна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Савельев Степан Михайлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.