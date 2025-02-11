Савельев Степан Михайлович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Савельев Степан Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1866, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Савельев Михаил Илларионович1836 г.р.
Супруги
Савельева Фекла Арефьевна Трофимова1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Савельев Михаил Илларионович

Мать: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Савельева Фекла Арефьевна Трофимова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.