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Савельев Михаил Илларионович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

29.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Савельев Степан Михайлович

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Савельев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Савельев Александр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Платон Михайлович

Мать ребёнка: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.01.1904
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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