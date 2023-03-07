Савельев Михаил Илларионович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти29.01.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Савельев Степан Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1871
Сын: Савельев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Савельев Александр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Платон Михайлович
Мать ребёнка: ?
Смерть
29.01.1904