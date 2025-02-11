Савельев Александр Михайлович
мужской, родился 1875, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСавельев Михаил Илларионович1836 г.р.
Супруги
Дети
Савельев Михаил Александрович20.11.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Савельев Михаил Илларионович
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1895
Рождение ребёнка
20.11.1904
Сын: Савельев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева
Смерть
Неизвестно