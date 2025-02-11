Савельев Александр Михайлович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Савельев Александр Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Савельев Михаил Илларионович1836 г.р.
Супруги
Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева1873 г.р.
Дети
Савельев Михаил Александрович20.11.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Савельев Михаил Илларионович

Мать: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1895

Жена: Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.11.1904

Сын: Савельев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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