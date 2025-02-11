Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева
женский, родилась 1873, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецШамаев Евстафий ДмитриевичНеизвестно г.р.
МатьШамаева Фекла Ивановна1846 г.р.
Супруги
Савельев Александр Михайлович1875 г.р.
Дети
Савельев Михаил Александрович20.11.1904 г.р.
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Рождение
1873
Отец: Шамаев Евстафий Дмитриевич
Мать: Шамаева Фекла Ивановна
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1895
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1904
Сын: Савельев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Михайлович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно