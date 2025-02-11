Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1873, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Шамаев Евстафий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Мать
Шамаева Фекла Ивановна1846 г.р.
Супруги
Савельев Александр Михайлович1875 г.р.
Дети
Савельев Михаил Александрович20.11.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шамаев Евстафий Дмитриевич

Мать: Шамаева Фекла Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
10.11.1895

Муж: Савельев Александр Михайлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.11.1904

Сын: Савельев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Михайлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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