Шамаева Фекла Ивановна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Шамаева Фекла Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846

умерла 19.09.1893, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
Китаева Прасковья Евстафьевна Шамаева1869 г.р.
Илларионова Татьяна Евстафьевна Шамаева1872 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Китаева Прасковья Евстафьевна Шамаева

Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Илларионова Татьяна Евстафьевна Шамаева

Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева

Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
11.08.1877

Сын: Шамаев Матвей Евстафьевич

Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
19.09.1893
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.