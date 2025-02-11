Шамаева Фекла Ивановна
женский, родилась 1846
умерла 19.09.1893, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
ДетиПоказать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Китаева Прасковья Евстафьевна Шамаева
Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Илларионова Татьяна Евстафьевна Шамаева
Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Савельева Матрена Евстафьевна Шамаева
Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.08.1877
Сын: Шамаев Матвей Евстафьевич
Отец ребёнка: Шамаев Евстафий Дмитриевич
Смерть
19.09.1893