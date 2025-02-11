Китаева Прасковья Евстафьевна Шамаева
женский, родилась 1869, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецШамаев Евстафий ДмитриевичНеизвестно г.р.
МатьШамаева Фекла Ивановна1846 г.р.
Супруги
Китаев (Мещанин) Филипп Максимович1870 г.р.
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Рождение
1869
Отец: Шамаев Евстафий Дмитриевич
Мать: Шамаева Фекла Ивановна
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1889
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно