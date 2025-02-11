Китаева Прасковья Евстафьевна Шамаева 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Китаева Прасковья Евстафьевна Шамаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1869, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Шамаев Евстафий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Мать
Шамаева Фекла Ивановна1846 г.р.
Супруги
Китаев (Мещанин) Филипп Максимович1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шамаев Евстафий Дмитриевич

Мать: Шамаева Фекла Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
03.11.1889

Муж: Китаев (Мещанин) Филипп Максимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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