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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Савельев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Савельев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Савельев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Платон Михайлович
Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович