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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Савельев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Савельев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Савельев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Платон Михайлович

Отец ребёнка: Савельев Михаил Илларионович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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