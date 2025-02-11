Савельев Платон Михайлович
мужской, родился Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСавельев Михаил Илларионович1836 г.р.
Супруги
Савельева Евдокия ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Савельев Пмв Павел ПлатоновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савельев Михаил Илларионович
Мать: ?
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Пмв Павел Платонович
Мать ребёнка: Савельева Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно