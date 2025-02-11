Савельев Платон Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Савельев Платон Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Савельев Михаил Илларионович1836 г.р.
Супруги
Савельева Евдокия ПавловнаНеизвестно г.р.
Дети
Савельев Пмв Павел ПлатоновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Михаил Илларионович

Мать: ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Пмв Павел Платонович

Мать ребёнка: Савельева Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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