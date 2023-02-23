Савельева Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Савельев Петр Платонович

Отец ребёнка: Савельев Платон Михайлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Пмв Павел Платонович

Отец ребёнка: Савельев Платон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Платон Михайлович

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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