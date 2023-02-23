Савельева Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1881
Отец ребёнка: Савельев Платон Михайлович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Пмв Павел Платонович
Отец ребёнка: Савельев Платон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния