Фомичев (Ветеринарный Фельдшер) Григорий Терентьевич
мужской, родился 1862, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецФомичев Терентий ПетровичНеизвестно г.р.
МатьФомичева Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фомичева Екатерина Львовна Горшенина1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1894
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно