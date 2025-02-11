Фомичев (Ветеринарный Фельдшер) Григорий Терентьевич 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Фомичев (Ветеринарный Фельдшер) Григорий Терентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1862, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Фомичев Терентий ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Фомичева Евдокия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Фомичева Екатерина Львовна Горшенина1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Фомичев Терентий Петрович

Мать: Фомичева Евдокия Дмитриевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.02.1894

Жена: Фомичева Екатерина Львовна Горшенина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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