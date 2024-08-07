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Заичкин Иван Павлов

Место рождения

Полтавка

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Около 1824

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Заичкин Павел

Мать: Заичкина Евдокия

Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 семья 87 в 1835 году
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Заичькин Степан Иванов

Мать ребёнка: Заичкина Евдокия

ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858) ГАВО И18_1_355_1552 - имя указано по разному, Степан или Стефан, в основном Степан
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Заичькин Кондрат Иванов

Мать ребёнка: Заичкина Евдокия

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858)
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Заичкин Семен Иванов

Мать ребёнка: Заичкина Евдокия

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Заичкин Максим Иванов

Мать ребёнка: Заичкина Евдокия

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Заичкин Клим Иванов

Мать ребёнка: Заичкина Евдокия

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Смерть
Около 1824
Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 последний сын родился в 1824 году, может быть не его?
Бракосочетание
Около 1828

Жена: Заичкина Евдокия

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179

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