Заичкин Иван Павлов
Место рожденияПолтавка
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиОколо 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1790
Отец: Заичкин Павел
Мать: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 семья 87 в 1835 году
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Заичкина Евдокия
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858) ГАВО И18_1_355_1552 - имя указано по разному, Степан или Стефан, в основном Степан
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858)
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Заичкин Семен Иванов
Мать ребёнка: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Заичкин Клим Иванов
Мать ребёнка: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Смерть
Около 1824
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 последний сын родился в 1824 году, может быть не его?
Бракосочетание
Около 1828
Жена: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179