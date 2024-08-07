Заичкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858) ГАВО И18_1_355_1552 - имя указано по разному, Степан или Стефан, в основном Степан
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858)
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Заичкин Семен Иванов
Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Заичкин Клим Иванов
Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Бракосочетание
Около 1828
Муж: Заичкин Иван Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Смерть
Неизвестно