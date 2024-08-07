Заичкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заичкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Заичькин Степан Иванов

Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов

ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858) ГАВО И18_1_355_1552 - имя указано по разному, Степан или Стефан, в основном Степан
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Заичькин Кондрат Иванов

Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858)
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Заичкин Семен Иванов

Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Заичкин Максим Иванов

Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Заичкин Клим Иванов

Отец ребёнка: Заичкин Иван Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Бракосочетание
Около 1828

Муж: Заичкин Иван Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179
Смерть
Неизвестно

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