Заичькин Кондрат Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиОколо 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: Заичкин Иван Павлов
Мать: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Заичькина) Ирина Кондратова
Мать ребёнка: Заичкина Гликерия Григорьева
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 ГАВО И18_1_355_1552
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Заичкина) Прасковья Кондратова
Мать ребёнка: Заичкина Гликерия Григорьева
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 ГАВО И18_1_355_1552
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: (Заичкина) Марфа Кондратова
Мать ребёнка: Заичкина Гликерия Григорьева
ГАВО И18_1_355_1552
Смерть
Около 1852
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666