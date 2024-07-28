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Заичькин Кондрат Иванов

Место рождения

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Около 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Заичкин Иван Павлов

Мать: Заичкина Евдокия

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 семья 85 (1850) семья 81 (1858)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заичкина Гликерия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Заичькина) Ирина Кондратова

Мать ребёнка: Заичкина Гликерия Григорьева

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 ГАВО И18_1_355_1552
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Заичкина) Прасковья Кондратова

Мать ребёнка: Заичкина Гликерия Григорьева

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666 ГАВО И18_1_355_1552
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: (Заичкина) Марфа Кондратова

Мать ребёнка: Заичкина Гликерия Григорьева

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО И18_1_355_1552
Смерть
Около 1852
Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1666

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