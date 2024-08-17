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Заичкин Павел

Место рождения

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заичкина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Заичка Аверьян Павлов

Мать ребёнка: Заичкина Евдокия

ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162 семья 18 ГАВО И18_1_355_1515 семья 17
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Заичкин Иван Павлов

Мать ребёнка: Заичкина Евдокия

Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 семья 87 в 1835 году
Смерть
До 1816
Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179

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