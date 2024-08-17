Заичкин Павел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заичкина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Мать ребёнка: Заичкина Евдокия
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162 семья 18 ГАВО И18_1_355_1515 семья 17
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Заичкин Иван Павлов
Мать ребёнка: Заичкина Евдокия
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 семья 87 в 1835 году
Смерть
До 1816
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179