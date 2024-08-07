Заичкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заичкин Павел
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Отец ребёнка: Заичкин Павел
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162 семья 18 ГАВО И18_1_355_1515 семья 17
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Заичкин Иван Павлов
Отец ребёнка: Заичкин Павел
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 семья 87 в 1835 году
Смерть
Около 1807
Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179