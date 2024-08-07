Заичкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заичкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заичкин Павел

Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Заичка Аверьян Павлов

Отец ребёнка: Заичкин Павел

ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162 семья 18 ГАВО И18_1_355_1515 семья 17
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Заичкин Иван Павлов

Отец ребёнка: Заичкин Павел

Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179 семья 87 в 1835 году
Смерть
Около 1807
Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0179

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