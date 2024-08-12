Заичка Аверьян Павлов
Место рожденияПолтавка
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиОколо 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Заичкин Павел
Мать: Заичкина Евдокия
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162 семья 18 ГАВО И18_1_355_1515 семья 17
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заичка Устинья
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Заичка) Прасковья Аверьянова
Мать ребёнка: Заичка Устинья
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Заичка Устинья
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: (Заичка) Елена Аверьянова
Мать ребёнка: Заичка Устинья
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Заичькин Василий Аверьянов
Мать ребёнка: Заичка Устинья
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1629 семья 17(1850) семья 17(1858)
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Заичка Прокофий Аверьянов
Мать ребёнка: Заичка Устинья
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Смерть
Около 1844
ГАВО И18_1_355_1515