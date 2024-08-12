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Заичка Аверьян Павлов

Место рождения

Полтавка

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Около 1844

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Заичкин Павел

Мать: Заичкина Евдокия

ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162 семья 18 ГАВО И18_1_355_1515 семья 17
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заичка Устинья

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Заичка) Прасковья Аверьянова

Мать ребёнка: Заичка Устинья

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Заичка Герасим Аверьянов

Мать ребёнка: Заичка Устинья

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: (Заичка) Елена Аверьянова

Мать ребёнка: Заичка Устинья

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Заичькин Василий Аверьянов

Мать ребёнка: Заичка Устинья

ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1629 семья 17(1850) семья 17(1858)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Заичка Прокофий Аверьянов

Мать ребёнка: Заичка Устинья

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Смерть
Около 1844
Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО И18_1_355_1515

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