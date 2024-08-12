Заичка Устинья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиОколо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Заичка) Прасковья Аверьянова
Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: (Заичка) Елена Аверьянова
Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Заичькин Василий Аверьянов
Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов
ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1629 семья 17(1850) семья 17(1858)
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Заичка Прокофий Аверьянов
Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Смерть
Около 1830
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162