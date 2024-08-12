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Заичка Устинья

Место рождения

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

Около 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заичка Аверьян Павлов

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Заичка) Прасковья Аверьянова

Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Заичка Герасим Аверьянов

Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: (Заичка) Елена Аверьянова

Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Заичькин Василий Аверьянов

Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов

ГАВО Ф.И-18.Оп.1.Д.541.Л.1629 семья 17(1850) семья 17(1858)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Заичка Прокофий Аверьянов

Отец ребёнка: Заичка Аверьян Павлов

Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162
Смерть
Около 1830
Полтавка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Ф.И-18.Оп.1.Д.252.Л.0162

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