Корсаков Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Иван Игнатиевич

Мать: Корсакова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Никифор Гаврилович

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья Никифоровна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Прасковья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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