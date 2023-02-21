Корсаков Никифор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болкунова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мышенкова Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно