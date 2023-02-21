Корсаков Никифор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсаков Никифор Гаврилович

Корсаков Никифор Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Гавриил Иванович

Мать: Корсакова Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болкунова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мышенкова Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Корсакова Аграфена Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Аграфена Осиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close