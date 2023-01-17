Корсакова Прасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Прасковья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Никифор Гаврилович

Отец ребёнка: Корсаков Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Корсаков Гавриил Иванович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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