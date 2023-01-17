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Корсаков Андрей Гаврилович

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Гавриил Иванович

Мать: Корсакова Прасковья Никифоровна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1815

Сын: Корсаков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Корсакова Мария Александровна

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Корсакова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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