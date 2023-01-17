Корсаков Андрей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1815
Сын: Корсаков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Корсакова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Корсакова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно