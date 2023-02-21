Корсакова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1815

Сын: Корсаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Гаврилович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Корсаков Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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