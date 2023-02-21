Корсакова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1815
Сын: Корсаков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Гаврилович
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Корсаков Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно