Корсаков Иван Игнатиевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКорсаков Игнатий ИсааковичНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Шамшева) Мария НикифоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Веселаго (Корсакова) Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Корсаков Александр ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Игнатий Исаакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселаго (Корсакова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курманалеева (Корсакова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно