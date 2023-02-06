Корсаков Иван Игнатиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Иван Игнатиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Корсаков Игнатий ИсааковичНеизвестно г.р.
Супруги
Корсакова (Шамшева) Мария НикифоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Веселаго (Корсакова) Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Корсаков Александр ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Игнатий Исаакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселаго (Корсакова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курманалеева (Корсакова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова (Шамшева) Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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